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Трамп: США сильно пострадали из-за Байдена и он недостоин переизбрания

По словам Дональда Трампа, все в окружении Байдена знали, что он не в состоянии быть президентом.
Игнат Далакян 2024-07-21 23:00:14
© Фото: Annabelle Gordon Consolidated News Photos Globallookpress

Соединенные Штаты серьезно пострадали из-за администрации Джо Байдена. Об этом заявил 45-й президент США Дональд Трамп.

«Байден не был достоин того, чтобы баллотироваться на пост президента... Посмотрите, что он сделал с нашей страной, мы сильно пострадали из-за его президентства», - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп считает, что Джо Байден смог одержать победу только благодаря «лжи, фальшивым новостям и тем, что не выбирался из своего укрытия». По словам кандидата от Республиканской партии, все в окружении нынешнего главы Белого дома, включая его врача и средства массовой инфомрации, знали о том, что Байден не в состоянии быть президентом.

Ранее Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. При этом он добавил, что останется на своем посту до окончания президентского срока. Подробности об этом решении он пообещал раскрыть в обращении к нации.

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп прокомментировал уход Байдена из президентской гонки. По его словам, Байден войдет в историю США как худший глава государства.

#в стране и мире #сша #Выборы #Дональд Трамп #Джо Байден
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