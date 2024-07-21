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Команда Байдена узнала о выходе из гонки за пару минут до заявления

О решении Джо Байден размышлял несколько дней.
Мария Зайцева 2024-07-21 22:36:03
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил команде о своем решении по выходе из президентской гонки за пару часов до официального заявления. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников.

По словам источников телеканала, президент размышлял над решением последние несколько дней.

Отмечается, что это заявление «хранилось в строжайшем секрете». Большая часть сотрудников его предвыборной кампании не знала о выходе из гонки до публикации письма. Высокопоставленные сотрудники узнали за пару минут.

Советник кампании сообщил, что решение Байдена было принято в последние 48 часов.

Ранее стало известно, что Джо Байден снимает свою кандидатуру с предстоящих президентских выборов в США.

#в стране и мире #сша #Выборы #Джо Байден #предвыборная кампания
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