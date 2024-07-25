Футболиста сборной Аргентины ограбили накануне матча на Олимпиаде

Футболиста сборной Аргентины Тьяго Альмаду ограбили накануне матча против команды Марокко на Олимпийских Играх-2024 во Франции, сообщил главный тренер команды Хавьер Маскерано. Его слова приводит издание Marca.

«Вчера неизвестные ворвались к нам и ограбили. Они украли вещи Альмады, у него пропали часы, кольца, все. Во время тренировки на Олимпийских играх. Они просят у нас аккредитацию на каждом шагу, но потом случаются такие вещи», - сказал Маскерано.

Встреча Аргентины и Марокко состоялась в среду 24 июля, она завершилась победой Марокко со счетом 2:1. Изначально команды забыли по два гола, однако после двухчасового перерыва из-за беспорядков на трибунах, был зафиксирован офсайд со вторым голом аргентинской команды.

Маскерано выразил недовольство организацией матча в целом, отметив, что матч останавливали семь раз из-за того, что на поле выбегали фанаты, и назвал происходящее беспорядком.

Сборные выступают в группе B вместе с Ираком и Украиной.