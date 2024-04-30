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Во Франции снова украли ноутбук с закрытыми данными об Олимпиаде

Ноут пропал из автомобиля женщины-координатора доставки на стадион Пьер Моруа в районе Лилля.
Владимир Рубанов 2024-04-30 17:49:04
© Фото: IMAGO Richard Wareham, Global Look Press

В понедельник 29 апреля во Франции украли еще один компьютер с конфиденциальными данными, касающимися Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже. В ноутбуке хранились планы безопасности инфраструктуры олимпийской деревни Вильнёв-д'Аск, сообщила радиостанция Europe 1.

Ноут пропал из автомобиля женщины-координатора доставки на стадион Пьер Моруа. Машина была припаркована у ее дома в Лилле. Кроме того, из авто украли ее бейдж, позволяющий пройти на стадион.

Потерпевшая заявила, что доступ к сетевым и облачным файлам заблокировал IT-отделом Олимпиады. По ее словам, никаких файлов, относящихся к сооружениям олимпийской деревни, на устройстве не сохранилось.

Безопасность на территории деревни обеспечивается видеонаблюдением. Кроме того, координатор заверила, что ее пропуск не открывает двери, сообщает «360».

За несколько месяцев до открытия Олимпийских и Паралимпийских игр во Франции произошла серия краж компьютеров и электронных устройств со служебными данными. В марте еще один ноутбук пропал из машины сотрудника крупного госпиталя в Париже. Там хранилась конфиденциальная информация о схемах подъезда к объектам Олимпийских игр. Тогда злоумышленники разбили стекло автомобиля.

А в феврале у сотрудника мэрии Парижа украли ноутбук с данными о планах по обеспечению безопасности на Олимпийских играх. Мужчина марокканского происхождения вытащил у него из рюкзака в пригородном поезде компьютер и флеш-карты.

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