Участники Игр в Париже пожаловались на проблемы с размещением в отелях

Олимпийские игры в Париже стартуют уже завтра. В городе завершаются приготовления к открытию соревнований. По столице расставили 50 тысяч заграждений - огородили Марсово поле, дом Инвалидов и площадь Согласия, перекрыли мосты. Проезд на метро подорожал почти в два раза - на время проведения соревнований за поездку в подземке придется заплатить четыре евро. А проход к достопримечательностям Парижа - Нотр-Даму, Эйфелевой башне и Лувре, как в пандемию, будет осуществляться по QR-кодам.

При этом загрузка отелей составляет лишь 30%. Хотя год назад, во время летних отпусков было 90%. Стоимость проживания в некоторых гостиницах пришлось снизить почти в два раза. Сами спортсмены жалуются на не очень комфортное размещение в гостиницах. Для участников Олимпиады установили картонные кровати. Тогда, в Японии, это объясняли санитарными требованиями из-за пандемии короновируса, а сейчас - трендом на экологичность. Одеяла спортсменам разрешили забрать с собой, а кровати и матрасы отправят в повторную переработку.

На призыв о помощи Парижа откликнулись почти сорок стран, приславших в столицу Франции своих полицейских. В день открытия Олимпиады за порядком на улицах будут следить 45 тысяч сотрудников правоохранительных и 10 тысяч военных.

Первый соревновательный день Игр начался с беспорядков во время футбольного матча между Аргентиной и Марокко. Он был прерван на два часа из-за беспорядков на стадионе после гола южноамериканцев на 106-й минуте. После того, как Аргентина сравняла счет, судья запросил видеоповтор на предмет возможного офсайда. Присутствующие на трибунах фанаты сборной Марокко стали забрасывать команду соперника бутылками и петардами. Гол в итоге не зачли. Перед этим в расположении сборной обокрали одного из нападающих.

«Вчера неизвестные ворвались к нам и ограбили. Они украли вещи Альмады, у него пропали часы, кольца, все. Во время тренировки на Олимпийских играх. Они просят у нас аккредитацию на каждом шагу, но потом случаются такие вещи», - заявил главный тренер сборной Аргентины по футболу Хавьер Маскерано.

По данным Оксфордского университета, на организацию Игр в Париже потратили 9 млрд долларов. То есть в 3,5 раза меньше чем в Сочи, и в 3 раза, чем в Рио-де-Жанейро. В оргкомитете уточнили, что первоначальная смета из-за инфляции выросла как минимум на четверть. Несмотря на это в Международном Олимпийском комитете, заверили, что эти Игры будут лучшими за всю историю.