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Демонстранты сожгли чучело Нетаньяху в Вашингтоне

Полицейские активно применяют против протестующих физическую силу и перцовые баллончики.
Ян Брацкий 2024-07-25 02:47:23
© Фото: Natascha Tahabsem Keystone Press Agency Global Look Press

Демонстранты в Вашингтоне сожгли чучело премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в знак протеста против нападений Израиля на жителей сектора Газа и приезда израильского премьера в США.

Кроме того, бунтовщики жгут флаги Израиля и США, демонстрируют фотографии и транспаранты, залитые красной краской, скандируют антиизраильские лозунги, а также пытаются прорвать полицейское ограждение, пишет New York Post. В какой-то момент ситуация вышла из под контроля силовиков и они были вынуждены применить перцовый газ.

Биньямин Нетаньяху прилетел в США, чтобы встретиться с Дональдом Трампом, Джо Байденом и Камалой Харрис. Вместе с тем, политик выступил перед конгрессменами. К слову, половина из них слушать израильского премьера отказалась. Среди них бывшая спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она призвала Нетаньяху сосредоточиться на перемирии в секторе Газа и назвала его выступление худшим.

#сша #Израиль #сектор Газа #протест #демонстранты
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