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Politico: Харрис планирует личную встречу с Нетаньяху в Белом доме

В планах Харрис подтвердить приверженность Вашингтона праву Израиля на самооборону и выразить точку зрения о необходимости прекращения конфликта в секторе Газа.
Елизавета Кондрикова 2024-07-23 02:55:07
© Фото: Ting Shen - Pool via CNP, Consolidated News Photos Globallookpress

Вице-президент США и возможный кандидат на пост главы государства Камала Харрис встретится на этой неделе с премьер-министром Израиля в Белом доме, сообщает издание Politico.

«В ходе личной встречи с Нетаньяху Харрис планирует подтвердить свою приверженность безопасности Израиля и его праву на самооборону, но также выразит свою точку зрения о том, что пришло время положить конец войне», - приводит издание слова помощника Харрис.

Встреча пройдет в рамках визита Нетаньяху в США, пишет RT. Харрис планирует обсудить соглашение по прекращению огня в секторе Газа и освобождение всех израильских заложников, удерживаемых членами палестинского движения ХАМАС.

Также прекращение войны в регионе вице-президент видит с учетом обретения палестинцами возможности воспользоваться правом на «свободу и самоопределение», говорится в материале.

Ранее издание также сообщало о планах Израиля не проводить переговоры с ХАМАС по прекращению огня до ноябрьских выборов в США, так как Тель-Авив ожидает более мягкого отношения Вашингтона к конфликту в Газе при президентстве кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

Напомним, в воскресенье действующий глава США Джо Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента страны и выразил поддержку Харрис. Его предвыборный штаб был переименовал в «Харрис в президенты».

#сша #Израиль #Белый дом #сектор Газа #Биньямин Нетаньяху #Камала Харрис
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