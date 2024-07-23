Politico: Харрис планирует личную встречу с Нетаньяху в Белом доме

Вице-президент США и возможный кандидат на пост главы государства Камала Харрис встретится на этой неделе с премьер-министром Израиля в Белом доме, сообщает издание Politico.

«В ходе личной встречи с Нетаньяху Харрис планирует подтвердить свою приверженность безопасности Израиля и его праву на самооборону, но также выразит свою точку зрения о том, что пришло время положить конец войне», - приводит издание слова помощника Харрис.

Встреча пройдет в рамках визита Нетаньяху в США, пишет RT. Харрис планирует обсудить соглашение по прекращению огня в секторе Газа и освобождение всех израильских заложников, удерживаемых членами палестинского движения ХАМАС.

Также прекращение войны в регионе вице-президент видит с учетом обретения палестинцами возможности воспользоваться правом на «свободу и самоопределение», говорится в материале.

Ранее издание также сообщало о планах Израиля не проводить переговоры с ХАМАС по прекращению огня до ноябрьских выборов в США, так как Тель-Авив ожидает более мягкого отношения Вашингтона к конфликту в Газе при президентстве кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

Напомним, в воскресенье действующий глава США Джо Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента страны и выразил поддержку Харрис. Его предвыборный штаб был переименовал в «Харрис в президенты».