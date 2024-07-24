Полиция применила перцовый газ против участников протестов у Капитолия

Полиция в США распылила перцовый газ в отношении участников протестующей акции у здания Конгресса США, где ожидается выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Сотрудники правоохранительных органов попытались оттеснить толпу от места обращения израильского спикера, но некоторые оказали сопротивление. Поэтому полиции пришлось прибегнуть к использованию перцового газа, сообщает РИА Новости.

Накануне премьер Израиля прилетел с визитом в США, где планирует встретиться с кандидатами в президенты Трампом и Харрис, а также американским лидером Джо Байденом.

Встреча Трампа с гостем из Израиля запланирована на 26 июля. Байден увидится с Нетаньяху на день позже Трампа. Вице-президент США Камала Харрис, в частности, планирует обсудить с израильским премьером соглашение по прекращению огня в секторе Газа и освобождение всех израильских заложников, удерживаемых членами палестинского движения ХАМАС.