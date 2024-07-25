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Пелоси раскритиковала выступление Нетаньяху в конгрессе США

Нэнси Пелоси назвала выступление Биньямина Нетаньяху худшим среди всех высокопоставленных лиц, приглашенных когда-либо в конгресс США.
Ян Брацкий 2024-07-25 01:41:31
© Фото: Dominik Butzmann Dominik Butzmann photothek.de Global Look Press

Экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси раскритиковала обращение израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху к конгрессу. Политик призвала его сосредоточиться на заключении сделки по перемирию в секторе Газа.

«Сегодняшняя презентация Биньямина Нетаньяху в Палате представителей была худшим выступлением среди всех иностранных высокопоставленных лиц, приглашенных и удостоенных чести выступить перед конгрессом Соединенных Штатов», - написала Пелоси на своей странице в соцсети X.

Нэнси Пелоси вместе с почти половиной демократов из числа членов конгресса не пришла на выступление Нетаньяху.

Ранее стало известно о планах главы израильского кабмина отложить переговоры с лидерами ХАМАС до выборов президента США в ноябре. Как сообщил один их осведомленных источников, премьер-министр Израиля опасается, что в случае прихода к власти в Штатах Дональда Трампа, отношения Вашингтона к Тель-Авиву сильно изменится.

Также Биньямин Нетаньяху рассчитывает, что после выборов сможет избежать политического давления, которое на него оказывает действующий глава Белого дома Джо Байден.

#сша #сектор Газа #нетаньяху #Конгресс #ХАМАС #Пелоси
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