Арестован аниматор квест-комнаты, где погибли две девушки

В Махачкале суд арестовал 18-летнего аниматора квест-комнаты, в которой заживо сгорели двое девушек. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан.

«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 18-летнего аниматора, бросившего горящую перчатку», - отметили в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла в понедельник ночью в подвальном помещении на улице Расула Гамзатова в Махачкале. В тот же день был задержан 18-летний аниматор.

На допросе подозреваемый рассказал, что пытался потушить перчатку, которую поджег, чтобы испугать девушек. Он ее стряхнул на пол, где находилась емкость с бензином, в результате чего вспыхнул пожар.

Сегодня стало известно, что в Махачкале задержали второго аниматора квест-комнаты. Его допросили в качестве подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.