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Опубликованы кадры квест-комнаты в Махачкале, где сгорели две девушки

Трагедия произошла минувшей ночью в подвальном помещении.
Сергей Лебедев 2024-07-22 13:11:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня около двух часов ночи в Махачкале во время прохождения квеста заживо сгорели двое девушек. Трагедия произошла в подвальном помещении развлекательного заведения, расположенного на улице Расула Гамзатова.

В Следственном комитете России сообщили, что возгорание произошло из-за воспламенения бензина. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В распоряжении «Звезды» оказались кадры из той самой «комнаты страха». Сейчас заведение оцеплено. Там проводятся следственные действия.

Между тем на видео, выложенном в соцсетях квест-парка, видно, что посетителей приковывают к креслу и надевают на голову мешок. Затем их пугают звуками близко работающей бензопилы. Возможно, погибшие также не смогли выбраться во время пожара, так как их связали.

По одной из версий, аниматор квеста, который развлекал посетителей, поджег перчатку для большего антуража. По данным Baza, сверху на нее попали горящие капли бензина с электропилы, в итоге загорелась и она, и тара с бензином.

Муж одной из погибших девушек пытался потушить пожар, но сам пострадал. Сейчас он находится в реанимации с 60% ожогов тела и до сих пор не знает, что стал вдовцом.

#пожар #Дагестан #Махачкала #Трагедия #огонь #СК РФ #Уголовное дело #наш эксклюзив #квест
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