В Махачкале задержали аниматора квест-комнаты, где сгорели две девушки

В Махачкале задержали 18-летнего аниматора квест-комнаты, в которой минувшей ночью заживо сгорели двое девушек. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в Следственном комитете России.

На допросе аниматор рассказал о причине произошедшего. Задержанный пояснил, что пытался потушить перчатку, которую поджег, чтобы испугать девушек. Он ее стряхнул на пол, где находилась емкость с бензином, в результате чего вспыхнул пожар.

«Перчатка слетела... все начало гореть моментально», - рассказал аниматор следователям.

Напомним, трагедия произошла в подвальном помещении развлекательного заведения, расположенного на улице Расула Гамзатова. Сейчас следователи устанавливают других причастных к трагедии.