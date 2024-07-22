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В Махачкале задержали аниматора квест-комнаты, где сгорели две девушки

Аниматор рассказал на допросе, что стало причиной трагедии.
Сергей Лебедев 2024-07-22 16:16:09
© Фото: sledcom_press, Telegram © Видео: sledcom_press, Telegram

В Махачкале задержали 18-летнего аниматора квест-комнаты, в которой минувшей ночью заживо сгорели двое девушек. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в Следственном комитете России.

На допросе аниматор рассказал о причине произошедшего. Задержанный пояснил, что пытался потушить перчатку, которую поджег, чтобы испугать девушек. Он ее стряхнул на пол, где находилась емкость с бензином, в результате чего вспыхнул пожар.

«Перчатка слетела... все начало гореть моментально», - рассказал аниматор следователям.

Напомним, трагедия произошла в подвальном помещении развлекательного заведения, расположенного на улице Расула Гамзатова. Сейчас следователи устанавливают других причастных к трагедии.

#пожар #Дагестан #Махачкала #Трагедия #огонь #СК РФ #Уголовное дело #квест #аниматор
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