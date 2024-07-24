В Махачкале задержали второго аниматора квест-парка, где сгорели люди

В Махачкале задержали второго аниматора после гибели двух девушек во время пожара в квест-комнате. Об этом сообщает Life со ссылкой на Следственное управление СК России по Дагестану.

Задержанного допросили в качестве подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дальше ему изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что 22 июля около 2 часов ночи в Махачкале во время прохождения квеста заживо сгорели две девушки. Это случилось в подвальном помещении на улице Расула Гамзатова. Еще один местный житель получил ожоги.

После этого задержали одного из аниматоров. Он пояснил, что пытался потушить перчатку, которую поджег, чтобы испугать девушек. Он ее стряхнул на пол, где находилась емкость с бензином, и пламя стало быстро распространяться.

Погибли молодые девушки 19 и 25 лет. Предположительно, они не смогли спастись, потому что их связали. После случившегося деятельность этого квест-парка проверяют.