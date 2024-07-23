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Белый дом: 23 июля Байден вернется в Вашингтон после карантина

Американский президент находился на самоизоляции в резиденции в Делавэре в связи с обнаруженными на прошлой неделе симптомами коронавируса.
Елизавета Кондрикова 2024-07-23 04:49:59
© Фото: Adam Schultz, White House Globallookpress

Президент США Джо Байден вернется на свое рабочее место после карантина в связи с коронавирусом во вторник 23 июля, это будет первая за последние дни возможность увидеть президента. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Президент оставался на изоляции в своей резиденции в городе Рехобот-Бич в Делавэре. По приезде в Белый дом в Вашингтоне для американского лидера проведут закрытый брифинг, следует из графика президента.

Напомним, американский президент находился на карантине в связи с обнаруженными у него симптомами коронавируса с 17 июля. Болезнь протекала в легкой форме, и основные показатели жизнедеятельности оставались в норме.

В связи с самоизоляцией Байдена в стране распространились спекуляции о его смерти. Конгрессвумен Лорен Боберт потребовала от президента доказательств того, что он все еще жив. В частности, она призвала его появиться перед камерами и дать понять населению, что он в курсе своего решения выйти из президентской гонки.

#коронавирус #сша #Белый дом #Джо Байден #Вашингтон
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