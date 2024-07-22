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Секретная служба США назвала покушение на Трампа большим провалом

Ранее СМИ писали о том, что руководство Секретной службы за последние годы неоднократно отказывало в выделении дополнительных ресурсов для охраны бывших национальных лидеров, включая Трампа.
Ирина Егорова 2024-07-22 17:57:08
© Фото: Donald J Trump, YouTube

Покушения на экс-хозяина Белого дома и кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа на митинге названо «самым большим провалом Секретной службы США за десятилетия». Об этом заявила глава ведомства Кимберли Читл, передает The Hill.

По ее словам, она полностью берет на себя ответственность за действия подведомственных сотрудников. Также она выразила готовность выяснить все обстоятельства произошедшего инцидента. 

Напомним, покушение на Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в городе Батлер. Пуля прошла в миллиметрах от лица политика, задев его ухо. Охранники быстро увели экс-президента со сцены. Представители Трампа заявили, что он в порядке и проходит медобследование после стрельбы. Кроме Трампа, пострадали два зрителя мероприятия, один человек погиб.

Стрельбу на встрече экс-президента США Дональда Трампа со сторонниками квалифицировали как покушение на убийство. Стрелком оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс, который стрелял в одиночку. Спецслужбам удалось ликвидировать его. После событий с Трампом Байден инициировал Министерству внутренней безопасности США процедуру независимой проверки действий сотрудников Секретной службы. Выяснение всех обстоятельств может занять до 45 дней.

Ранее журналисты The Washington Post писали, что руководство Секретной службы последние два года неоднократно отказывало в выделении дополнительных ресурсов для охраны бывших национальных лидеров, включая Дональда Трампа. 

#в стране и мире #Трамп #митинг #провал #Покушение на убийство #кандидат #Секретная служба США
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