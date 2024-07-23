На Украине новая проблема - вслед за огромными человеческими потерями на фронте, массово начали исчезать на улицах городов внедорожники ТЦК - это аналог российских военкоматов. Украинские «партизаны» публикуют в соцсетях, как они днем и ночью жгут машины и приглашают к ним присоединиться. Украинские военнослужащие начали клеить таблички «Не ТЦК», чтобы уберечь свои автомобили. Такие обозначения замечали во Львове, в Одессе, в Киеве, но, похоже, напуганные люди жгут машины без разбору.

Очередной случай произошел в Ужгороде, где украинские полицейские силой задержали мужчину, а женщины, которые находились рядом, попытались его «отбить». С 17-го июля украинцы обязаны брать с собой военный билет каждый раз при выходе на улицу. В нем должны быть данные о прохождении военно-врачебной комиссии за последний год. Если они отсутствуют, ТЦК может выписать штраф - от 17 тысяч гривен, либо вручить повестку прямо на месте и задержать, если в их сводном отряде есть полицейские. Причем указано, что нарушителя могут немедленно доставить в отдел ТЦК, если патруль располагает «некими ресурсами». Что это за ресурсы - до конца не ясно.

«ТЦК - это уже бизнес, это уже такой конвейер. Платишь за то, чтобы попасть в ТЦК, набираешь там денег. Можешь пострадать, могут убить, могут сжечь машину, могут арестовать. Когда арестовывают, наличность в доме изымают. Но если ты не дурак, то ты где-то создашь себе небольшую кубышку, тебя потом выпустят, ты с этой кубышкой убежишь за рубеж», - отметил эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин.

После массового насилия на улице, не удивительно, что председатель комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха заявил, что украинцы массово покупают бронь от мобилизации теневым способом.

«Теневое экономическое бронирование. Объемы составляют от $700 млн до $2 млрд в год - это по адекватным подсчетам», - рассказал депутат Верховной рады, председатель комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.

По его словам, сейчас народные депутаты придумывают как сделать так, чтобы эти деньги не шли в «тень», а пополняли государственный бюджет. Другими словами, депутаты предлагают людям откупаться от государства, которое заставляет их идти воевать. По подсчетам, свои данные не обновили около шести-семи миллионов военнообязанных. Люди явно не стремятся уехать на машине ТЦК, однако любопытно, что украинские агентства публикуют ровно противоположные данные. Якобы большинство населения за усиление мобилизации.

«Война будет вестись до последнего украинца. Вы знаете, в армии есть понятие "допустимые потери". Так вот, Украина - это допустимые потери для западного блока», - объяснил Макушин.

А пока правительство Украины играет с информацией, Министерство обороны России публикует реальные рассказы пленных военнослужащих ВСУ, которые делятся историями, как не хотели служить в украинской армии.

«Автомата даже не выдали. Только, когда присягу принимал. Плохо поступают, конечно, если бы реально хотели бы, чтобы мы были штурмовики хорошие, то учили бы, как минимум, хоть стрелять», - признался пленный ВСУ.

В мае на Украине вступил в силу закон о более жестких нормах проведения мобилизации в стране. С февраля 2022-го года всеобщая мобилизация на Украине неоднократно продлевалась. Последний закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации действует там до 11 августа 2024 года.