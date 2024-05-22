Улицы крупнейших украинских городов опустели. Одесса, Днепропетровск, Харьков, Киев. Безлюдно в торговых центрах, кафе, ресторанах, рынках. Причем, судя по видео, которые публикуют сами же украинцы обстановка одинаковая в любое время суток.

На трансляции с уличных камер видеонаблюдения в реальном времени видно, что на дорогах в рабочий день людей и машин меньше, чем утром 1 января.

Такую обстановку украинцы связывают со вступившим на днях в силу скандальным законом о мобилизации, согласно которому в стране ужесточается наказание за уклонение от службы в ВСУ. Документ, по сути, еще больше развязывает руки ТЦКшникам, которые и до этого особо не церемонились.

ТЦКшники устраивают облавы по всей стране на сотрудников коммунальных служб, водителей автобусов.

В соцсетях публикуют кадры, как забирают рабочего с завода. Что называется «прям от станка». Сотрудники военкоматов дежурят в местах массового скопления людей и мужчин призывного возраста.

О том, что скоро некому будет работать на предприятиях в открытую говорят и на украинском телевидении. Глава Николаевской администрации Виталий Ким жалуется, что на традиционно мужские специальности приходится переобучать женщин, а мобилизацию называет «плановой».

«Меньше, но я не знаю почему. Мы не меняли порядок, то есть все идет как и шло, у нас нет загонов, которые ищут, у нас идет плановая мобилизация, без перегибов. Но при этом, люди перестраховываются и после 18-го меньше стало людей в обычных местах», - сказал Виталий Ким.

При этом обычные украинцы с методами ТЦКшников явно не согласны.

Однако поток «ухилянтов», то есть уклонистов, на Украине растет ежедневно, но покинуть территорию страны получается далеко не у всех. Буквально на днях в реке Тиса обнаружили еще одного утопленника всего с нескольких метрах от румынского берега. По некоторым данным таких было уже больше трех десятков. Но в Киеве это находят смешным: украинские комики во время юмористического шоу шутят над своими же соотечественниками.

Согласно новому закону, на Украине теперь не существует «ограниченно годных» к военной службе. По сути, призывать будут инвалидов, стариков, ВИЧ-инфицированных и с другими тяжелыми диагнозами. Властям теперь разрешено конфисковывать автомобили, жилье и любое имущество. Кроме того, из документа пропал раздел о демобилизации тех, кто уже на фронте больше полутора лет. Среди прочего, Зеленский снизил возраст с 27 до 25 лет и подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных.

«Сейчас настроения на Украине такие, что люди будут выплачивать штрафы, сообщать неверные данные, что угодно делать, но избегать фронта. Поэтому люди посчитали что просто будет больше облав», - рассказал бывший депутат Верховной Рады Олег Царев.

К слову, документ об ужесточении мобилизации глава киевского режима подписал аккурат за несколько дней до истечения своего президентского срока. Пять лет прошли, но передавать полномочия он не собирается. Вот только некоторые представители оппозиции готовы поспорить о его легитимности.

«С 20 мая Владимир Зеленский больше не является легитимным президентом Украины. Кто сказал, что если мы не проводим выборы - это продлевает полномочия Зеленского? В конституции четко написано, что когда он утратит свои полномочия, он передает их главе Верховной Рады как исполняющему обязанности президента Украины. И все, точка!», - сказал бывший депутат Верховной Рады Тарас Черновол.

Но умирать за интересы Зеленского украинцы очевидно хотят все меньше. По мнению экспертов, такая политика приведет Зеленского только к одному результату.

«То, что сейчас происходит на Украине приведет рано или поздно к внутренней гражданской войне всех против всех и вот представители ТЦК их семьи станут первыми жертвами м поведут на запад», - объяснил эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин.

Но даже за океаном признают очевидное - ужесточение мобилизации не изменит ситуации на поле боя для Украины, а положение ВСУ, судя по активному продвижению наших войск, становится все хуже и хуже.

Ранее британская газета Financial Times писала, что Украина может лишиться металлургического завода из-за мобилизации. Предприятие все чаще нанимает женщин, в том числе для выполнения тяжелой физической работы, чтобы заменить мобилизованных мужчин, говорилось в публикации.