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Welt: Украина сильно отстала от плана мобилизации

Для компенсации потерь и создания новых бригад Украине нужно не менее 50 тысяч новобранцев в квартал.
Мария Зайцева 2024-07-01 19:38:15
© Фото: 1st Sgt. Michel Sauret Keystone Press Agency Globallookpress

Украина в последние несколько месяцев сильно отстает от плана мобилизации. Об этом сообщает немецкое издание Welt со ссылкой на источники.

По плану Киев должен набирать по 50 тысяч солдат каждые три месяца. Это необходимо для восполнения потерь и создания новых бригад. В издании сообщают, что всего до конца 2024 года необходимо 200 тысяч новобранцев.

«Как узнали в Welt am Sonntag от источников, отвечающих за вопросы европейской безопасности, в последние месяцы страна значительно отстает от этих показателей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с мая киевский режим освободил около 2 800 заключенных из колоний, чтобы отправить их на фронт. В Welt уточнили, что были случаи, когда администрация колоний выступала против освобождения заключенных, чтобы не терять дешевую рабочую силу.

Ранее The Guardian сообщила, что до ужесточения мобилизации больше 20 тысяч украинцев сбежали из страны. Ожидается, что таких попыток станет больше после принятия Киевом новых радикальных мобилизационных мер.

#в стране и мире #Украина #план #мобилизация
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