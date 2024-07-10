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Пленный ВСУшник признался, что вместо подготовки поднимал шлагбаум

Обучение в рядах ВСУ было формальным, по словам Владимира Никитина, его научили только разбирать автомат.
2024-07-10 11:18:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Владимира Никитина, стрелка 57-й омпбр, мобилизовали в апреле, а уже в мае он был на передовой и закрывал дыры в обороне ВСУ в Харьковской области. Видео с его рассказом публикует Министерство обороны РФ.

«Приехали ТЦКшники, забросили меня в машину и отвезли сразу в военкомат. Не били, только забрали насильно в машину. По дороге заехали домой, и мама вынесла мои документы», - рассказал он.

Никитин заявил, что подготовка будущих солдат проходила формально, инструкторы ограничились тем, что научили его разбирать автомат. Большую часть отведенного на учебу времени Владимир провел в нарядах, где поднимал и опускал шлагбаум на КПП.

В Харьковской области его подразделение попало под обстрел российской артиллерии. Также украинцев закидывали гранатами с дронов. ВСУшники приняли решение сложить оружие и сохранить жизнь. Никитин отметил уважительное отношение к украинцам со стороны российских бойцов. Пленных кормят и содержат в достойных условиях.

Другой пленный украинец Владимир Кравчук заявил, что во время боевой подготовки в ВСУ с ним никто толком не занимался, а инструкторы только пили кофе. Он был шокирован хорошим обращением со стороны русских солдат, которые предложили воды и угостили сигаретами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #пленный #СВО
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