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Предвыборный штаб Байдена сменил название на «Харрис в президенты»

В письме штаба говорится о намерении Харрис бороться за пост президента США.
Елизавета Кондрикова 2024-07-22 01:35:31
© Фото: Rod Lamkey - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена сменил название на «Харрис в президенты» после решения Байдена выйти из президентской гонки и его поддержки кандидатуры действующего вице-президента Камалы Харрис.

«Вице-президент Харрис отныне претендует на пост президента США на выборах 2024 года и будет вести кампанию исключительно с целью занять эту должность», - говорится в письме штаба.

Также штаб подал заявку на избрание Харрис президентом в Федеральную избирательную комиссию в качестве своего основного кандидата. Ранее предвыборная комиссия называлась «Байдена в президенты».

Напомним, вечером в воскресенье Байден объявил о выходе из президентской гонки и поддержке кандидатуры Харрис. Подобное решение было принято на фоне давления на Байдена со стороны его однопартийцев и спустя несколько недель после провальных дебатов.

В ответ на эти события кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заявил, что Харрис победить будет еще легче, чем действующего лидера страны. Байден продолжит исполнять обязанности президента США до окончания срока.   

#сша #выборы в США #Джо Байден #демократы #Камала Харрис
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