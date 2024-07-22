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Белый дом отверг вероятность досрочной отставки Байдена

Пресс-секретарь Джо Байдена заявил, что он намерен оставаться на посту до последнего дня и будет добиваться новых исторических результатов для США.
Ян Брацкий 2024-07-22 01:10:04
© Фото: Ting Shen - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент США Джо Байден, заявивший о прекращении участия в предвыборной гонке, не намерен досрочно покидать свой пост. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Он с нетерпением ждет завершения своего срока и достижения более исторических результатов для американского народа», - заявил пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс в интервью телеканалу CNN.

Ранее Джо Байден заявил о том, что не намерен добиваться переизбрания на новый срок. В интересах партии и страны он заявил о выходе из борьбы за пост президента на ближайших выборах. Пока действующий американский лидер поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Американский миллиардер Илон Маск назвал высокопоставленную демократку марионеткой в руках однопартийцев и поддержал республиканца Дональда Трампа. По словам предпринимателя, многие из его друзей симпатизируют именно экс-президенту.

#сша #Трамп #Выборы #Белый дом #байден #харрис
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