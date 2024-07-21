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Харрис заявила о намерении добиться выдвижения кандидатом на выборах

Ранее Байден объявил о выходе из президентской гонки и полной поддержке и одобрении кандидатуры Харрис, выборы в стране состоятся в ноябре этого года.
Елизавета Кондрикова 2024-07-21 23:37:22
© Фото: Tierney L. Cross - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Вице-президент США Камала Харрис заявила о своем намерении добиться выдвижения кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в стране в ноябре текущего года.

«Для меня честь получить поддержку со стороны президента (США Джо Байдена - прим.ред.), и я намерена заработать и добиться выдвижения кандидатом», - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой предвыборного штаба Байдена.

Ранее Джо Байден объявил о своем выходе из президентской гонки и полной поддержке кандидатуры Харрис. По словам президента, ее назначение на пост вице-президента в 2020 году было самым верным решением.  

Напомним, Байден будет продолжать выполнять обязанности президента страны до окончания срока полномочий.

#сша #выборы в США #Джо Байден #Демократическая партия #Камала Харрис
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