Харрис заявила о намерении добиться выдвижения кандидатом на выборах

Вице-президент США Камала Харрис заявила о своем намерении добиться выдвижения кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в стране в ноябре текущего года.

«Для меня честь получить поддержку со стороны президента (США Джо Байдена - прим.ред.), и я намерена заработать и добиться выдвижения кандидатом», - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой предвыборного штаба Байдена.

Ранее Джо Байден объявил о своем выходе из президентской гонки и полной поддержке кандидатуры Харрис. По словам президента, ее назначение на пост вице-президента в 2020 году было самым верным решением.

Напомним, Байден будет продолжать выполнять обязанности президента страны до окончания срока полномочий.