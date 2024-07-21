Маск назвал Харрис марионеткой демократов

Миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки. В своем аккаунте в социальной сети Х он написал несколько постов в поддержку республиканской партии и Дональда Трампа.

«Мои самые умные друзья, включая тех, кто живет в районе залива Сан-Франциско и всю жизнь были демократами, в восторге от Трампа и (его кандидата в вице-президенты - прим ред.) Джей Ди Вэнса», - написал Маск.

Вице-президента Камалу Харрис, которую вместо себя предложил выдвинуть пока еще действующий глава Белого дома, Илон Маск назвал марионеткой, которая нужна демократам. Дональд Трамп, по его словам, марионеткой никогда не был и при нем возможна реальная правительственная реформа. Миллиардер добавил, что верит в Америку, приоритетом которой станет индивидуальная свобода. Маятник качнулся в сторону республиканцев, заверил Маск.

Напомним, сегодня Джо Байден заявил о принятом решении покинуть президентскую гонку. Американский лидер пообещал оставаться во главе США до конца своих полномочий. В ближайшее время Байден детально расскажет о причинах принятого решения.

Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп прокомментировал решение Байдена, назвав его худшим президентом в истории Штатов.