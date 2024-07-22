Вучич заявил о планах демократов усилить Харрис Мишель Обамой

Демократы могут попытаться нарастить популярность вице-президента США Камалы Харрис в президентской гонке за счет влияния бывшей первой леди Мишель Обамы, чтобы победить «фаворита» - кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Кандидатом будет Камала Харрис, но вести кампанию будет Мишель Обама для переноса популярности на Харрис, у которой нет таких эмоций и харизмы, которые могли бы дать в этот момент преимущество относительно Трампа», - цитирует агентство РИА Новости слова сербского лидера, сказанные им в эфире телеканала Pink.

По его словам, несмотря на невысокие на данный момент шансы, Харрис может победить на выборах президента США. Вучич также назвал Трампа фаворитом в президентской гонке и отметил непредсказуемость кампании в этом году.

Напомним, в воскресенье вечером действующий президент США Джо Байден объявил о снятии своей кандидатуры на выборах главы страны, которые пройдут в ноябре текущего года. Байден также заявил о полной поддержке кандидатуры Харрис, она будет добиваться своего выдвижения на выборах от Демократической партии.

Трамп же заявил, что победить Харрис будет еще проще, чем Байдена.