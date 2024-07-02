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FT: Орбан проведет встречу с Зеленским в Киеве 2 июля

Ранее лидеры обоих государств виделись в Аргентине.
Глеб Владовский 2024-07-02 03:01:52
© Фото: Presidential Office of Ukraine ThePresidentialOfficeUkraine Globallookpress

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведет в Киеве встречу с Владимиром Зеленским. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

«Орбан встретится с Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками», - цитирует газету телеканал 360.

Отмечается, что главы обоих государств встречались ранее в Аргентине на инаугурации президента страны. Но, по словам Орбана, тогда они просто «обменялись парой слов».

Ранее венгерский премьер заявил о необходимости реформировать политику ЕС. Также он выразил мнение, что Россия должна стать частью европейской системы безопасности.

#в стране и мире #Киев #Владимир Зеленский #Виктор Орбан
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