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Орбан заявил, что отправка западных войск на Украину уже не кажется немыслимой

Венгерский премьер-министр считает, что отправка западных войск на Украину может грозить новой мировой войной.
Сергей Лебедев 2024-03-22 13:11:01
© Фото: Zhao Dingzhe, XinHua, Global Look Press

Европейская помощь Украине началась с поставок снаряжения, а сейчас же в Брюсселе допускают отправку войск. То, что казалось немыслимым два-три месяца назад, теперь стало естественным. Об этом в эфире радио Kossuth заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Это шокирует нас. Мы должны быть осторожны, чтобы не позволить этому военному психозу проникнуть в нас и не потерять способность правильно ориентироваться в соответствии с венгерскими национальными интересами», - подчеркнул политик.

Виктор Орбан отметил, что отправка войск может грозить новой мировой войной.

«Возможен переход от локального конфликта к мировой войне», - сказал он.

Напомним, накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что отправка воинского контингента иностранных государств на Украину может привести к негативным последствиям.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Франция на начальном этапе готовится отправить на Украину порядка 2 000 военных.

#в стране и мире #войска #Украина #ЕС #евросоюз #Венгрия #Виктор Орбан
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