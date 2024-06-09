Орбан иронично прокомментировал идею выделить Украине $40 млрд

Премьер Венгрии Виктор Орбан отрицательно высказался об идее США выделить Украине кредит на 40 миллиардов долларов. Об этом стало известно из интервью HirTV с политиком.

Орбан назвал предложение выделить средства Украине под гарантии европейских государств «великолепным» решением.

«Американцы выступили с великолепным предложением: они бы дали новые 40 миллиардов долларов взаймы Украине, а мы, европейцы, гарантируем, что украинцы эти деньги выплатят», - высказался Виктор Орбан.

Ранее Орбан заявил, что Запад планирует добраться до богатств России, нанеся стране военное поражение в конфликте на Украине.