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Орбан иронично прокомментировал идею выделить Украине $40 млрд

Премьер Венгрии Орбан иронично заявил, что «предложение американцев великолепно».
Мария Зайцева 2024-06-09 04:01:25
© Фото: IMAGO photonews.at Georges Schne Globallookpress

Премьер Венгрии Виктор Орбан отрицательно высказался об идее США выделить Украине кредит на 40 миллиардов долларов. Об этом стало известно из интервью HirTV с политиком.

Орбан назвал предложение выделить средства Украине под гарантии европейских государств «великолепным» решением.

«Американцы выступили с великолепным предложением: они бы дали новые 40 миллиардов долларов взаймы Украине, а мы, европейцы, гарантируем, что украинцы эти деньги выплатят», - высказался Виктор Орбан.

Ранее Орбан заявил, что Запад планирует добраться до богатств России, нанеся стране военное поражение в конфликте на Украине.

#в стране и мире #Украина #сша #Венгрия #Виктор Орбан #$40 млрд
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