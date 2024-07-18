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Минюст США обвинил жителя Флориды в угрозе убить Байдена

Обвиняемый написал в соцсети X, что собирается убить президента США, и у него это уже не первое подобное высказывание в адрес Байдена.
Анастасия Бобылева 2024-07-18 05:38:37
© Фото: IMAGO Ting Shen Pool via CNP www.imago-images.de Globallookpress

Минюст США предъявил обвинения 39-летнему жителю штата Флорида в связи с его угрозами убить американского президента Джо Байдена. Об этом пишет CBS News.

По данным журналистов, Джейсон Патрик Элдей угрожал убить Байдена, находясь в психиатрической больнице. Затем, уже выйдя из больницы, он размещал в соцсетях публикации с тем же содержанием. Координатор приема в психиатрической больнице рассказал, что, находясь на лечении, Элдей заявлял: «Мне не нравится президент Байден. Я хочу убить его. Перерезать ему горло».

Ему предъявили обвинения в трех преступлениях, включая угрозы президенту США, сообщает ТАСС. До суда Элдей будет заключен под стражу.

На прошлой неделе состоялось покушение на бывшего президента США Дональда Трампа. Это произошло во время его выступления в Пенсильвании. Подозреваемым является 20-летний Томас Мэтью Крукс. Он, по данным следствия, несколько раз выстрелил с крыши соседнего здания, задев ухо Трампа и убив одного из зрителей.

#в стране и мире #сша #угроза #Джо Байден #Флорида
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