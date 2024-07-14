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Трамп сделал первое заявление после покушения

Секретная служба США сообщает, что Дональд Трамп в безопасности.
Ирина Егорова 2024-07-14 02:12:26
© Фото: Donald J Trump, YouTube

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что после стрельбы в ходе его выступления чувствует себя хорошо и сейчас проходит медосмотр в больнице Пенсильвании, пишет NYT. Секретная служба США сообщает, что Дональд Трамп в безопасности.

Напомним, что Трамп был ранен в ухо в ходе митинга - он выступал с речью, когда ее прервали около 6 глухих выстрелов, Трамп схватился за ухо и опустился на землю за трибуну. После чего к нему подбежала охрана. Видно, что у экс-хозяина Белого дома кровь на ухе и лице.

Экс-президент США поблагодарил правоохранительные органы и спасателей за их действия. Чунг пообещал предоставить более подробную информацию будет предоставлена ​​позже. Байден прокомментировал инцидент со стрельбой, заявив, что не получал информации о предполагаемом покушении на своего оппонента.

#стрельба #сша #Дональд Трамп #покушение #президентские выборы #выступление #состояние
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