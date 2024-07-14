NYP: в Трампа стрелял снайпер с крыши соседнего здания

Стрелявший на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании, предположительно, находился на здании, расположенном в сотнях ярдов от трибуны, за пределами кордона безопасности, сообщает New York Post со ссылкой на правоохранительные органы. Издание называет его снайпером.

Один из сторонников Трампа рассказал, что заметил на крыше здания за пределами периметра безопасности митинга снайпера, вооруженного винтовкой.

Стрелок был убит штурмовой группой Секретной службы. Погиб еще один человек - предположительно гражданский, стоявший позади Трампа на трибуне. Пуля могла отрикошетить от стекла, прежде чем попасть экс-президенту в лицо.

Окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер сообщил, что стрелок находился в здании, прилегающем к месту проведения митинга, сообщает CNN. Никаких дополнительных подробностей об этом человеке у него нет. Для стрельбы с крыши потребовалась бы винтовка, потому что это место удалено от трибуны на несколько сотен ярдов, сказал он.

На митинге республиканца в Батлере раздалось девять выстрелов. Трамп нырнул в укрытие, а потом его окружили агенты Секретной службы.

Судя по видео, бывший президент получил незначительное ранение. Представители Трампа сообщили, что с ним все в порядке.

Президент США Джо Байден осудил стрельбу на митинге и сказал, что он рад, что Трамп жив.