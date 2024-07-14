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В Сети распространилось фото предположительно стрелявшего в Трампа

Окружной прокурор округа Батлер сообщил, что никаких дополнительных подробностей об этом человеке у него нет.
Владимир Рубанов 2024-07-14 03:16:35
© Фото: @AdelleNaz, Х

В Сети распространилось фото, которого называют стрелявшим в Трампа. Полицейское управление Батлера в Пенсильвании установило личность и арестовало человека, стрелявшего в Трампа, утверждает журналист Адель Назарян. По ее словам, это активист и член движения «Антифа» Марк Вайолетс.

Перед стрельбой Вайолетс выложил на YouTube видео, в котором утверждал, что «Правосудие грядет».

Официально эта информация не подтверждена.

В 2020 году будучи президентом Дональд Трамп заявлял, что это движение признают в США террористической организацией.

Глава Белого дома называл участников движения «сумасшедшими трусливыми леворадикалами, которые бьют людей по голове бейсбольными битами».

Стрельба на митинге в Пенсильвании произошла в субботу. Выступавший на трибуне Трамп схватился за ухо и упал на пол. После этого его увели сотрудники охраны и увезли с мероприятия.

В результате стрельбы потенциальный кандидат в президенты получил огнестрельное ранение, сообщили местные власти. Кроме того, погиб один из присутствовавших на митинге. Сообщалось, что покушавшийся убит.

Три источника в правоохранительных органах подтверждают, что стрелок находился возле места проведения митинга, сообщает CNN. Предположительно стрелок находился на крыше.

Окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер сообщил, что стрелок находился в прилегающем здании и никаких дополнительных подробностей об этом человеке у него нет.

#стрельба #сша #Дональд Трамп #покушение #митинг #Пенсильвания
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