В Сети распространилось фото предположительно стрелявшего в Трампа

В Сети распространилось фото, которого называют стрелявшим в Трампа. Полицейское управление Батлера в Пенсильвании установило личность и арестовало человека, стрелявшего в Трампа, утверждает журналист Адель Назарян. По ее словам, это активист и член движения «Антифа» Марк Вайолетс.

Перед стрельбой Вайолетс выложил на YouTube видео, в котором утверждал, что «Правосудие грядет».

Официально эта информация не подтверждена.

В 2020 году будучи президентом Дональд Трамп заявлял, что это движение признают в США террористической организацией.

Глава Белого дома называл участников движения «сумасшедшими трусливыми леворадикалами, которые бьют людей по голове бейсбольными битами».

Стрельба на митинге в Пенсильвании произошла в субботу. Выступавший на трибуне Трамп схватился за ухо и упал на пол. После этого его увели сотрудники охраны и увезли с мероприятия.

В результате стрельбы потенциальный кандидат в президенты получил огнестрельное ранение, сообщили местные власти. Кроме того, погиб один из присутствовавших на митинге. Сообщалось, что покушавшийся убит.

Три источника в правоохранительных органах подтверждают, что стрелок находился возле места проведения митинга, сообщает CNN. Предположительно стрелок находился на крыше.

Окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер сообщил, что стрелок находился в прилегающем здании и никаких дополнительных подробностей об этом человеке у него нет.