Оперштаб Кубани предупредил жителей хутора Дюрсо о возможной эвакуации

Жителей хутора Дюрсо на Кубани предупредили о возможной эвакуации из-за бушующего лесного пожара. Сообщение об этом распространил оперативный штаб Краснодарского края.

«Существует угроза дальнейшего распространения огня, он движется в сторону хутора Дюрсо. Если не удастся локализовать пламя, не исключена эвакуация населения», - говорится в сообщении.

К этому часу опасную зону уже покинули 500 человек, подготовлены автобусы для оперативного вывоза людей. Над очагом возгорания кружат пожарные вертолеты. Они уже сбросили на огонь 75 тонн воды. На земле работают 250 пожарных и 76 единиц специальной техники. Несмотря на это площадь возгорания растет и уже превышает 50 гектаров.

Напомним, ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха «Романтик», после чего пламя стеной двинулось в сторону турбазы «Фрегат». В Новороссийске введен режим ЧС.