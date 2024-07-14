С базы отдыха на Кубани эвакуированы 220 человек, включая 40 детей

Двести двадцать человек, включая 40 человек эвакуированы с базы отдыха в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае, где бушует лесной пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на 3 гектарах. Из-за верхового пожара огонь перешел на территорию базы отдыха», - сообщает ведомство.

Сейчас к месту тушения огня направляется вертолет Ка-32 МЧС России со специальным водосливным устройством. Тушение существенно осложняет сухая и ветреная погода.

Что послужило причиной возгорания, пока неизвестно. На месте инцидента наращиваются силы и средства для окончательной ликвидации огня.