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С базы отдыха на Кубани эвакуированы 220 человек, включая 40 детей

Сейчас пламенем охвачены более одного гектара леса, пожар тушат 40 человек и 11 единиц специальной техники.
Ян Брацкий 2024-07-14 14:53:04
© Фото: kravchenko_glava_nvrsk, telegram © Видео: nvrsk_new, telegram

Двести двадцать человек, включая 40 человек эвакуированы с базы отдыха в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае, где бушует лесной пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на 3 гектарах. Из-за верхового пожара огонь перешел на территорию базы отдыха», - сообщает ведомство.

Сейчас к месту тушения огня направляется вертолет Ка-32 МЧС России со специальным водосливным устройством. Тушение существенно осложняет сухая и ветреная погода.

Что послужило причиной возгорания, пока неизвестно. На месте инцидента наращиваются силы и средства для окончательной ликвидации огня.

#пожар #Краснодарский край #эвакуация #МЧС России #турбаза #Дюрсо
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