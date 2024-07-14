Площадь пожара в районе хутора Дюрсо выросла до 51 гектара

Площадь пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском выросла до 51 гектара. Об этом сообщает Минприроды Краснодарского края. Огонь пытаются тушить с земли и с воздуха. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8 со специальными водосливными устройствами.

«Вертолетами сброшено 75 тонн воды. Всего на месте работают более 250 специалистов и 76 единиц техники», - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее в краевом главке МЧС уточнили, что с места возгорания были эвакуированы 500 человек. Все они находились на территории базы отдыха. Власти подготовили дополнительные автобусы для вывоза отдыхающих.

Как сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко, огонь идет по хребту. Ситуация на месте осложняется мощными порывами ветра, который постоянно меняет направление.