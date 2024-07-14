В Новороссийске из-за мощных пожаров ввели режим ЧС

В Новороссийске из-за ландшафтных пожаров ввели режим ЧС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

«На территории города-героя введен режим ЧС в связи с возникновением ландшафтных пожаров», - написал он.

Он рассказал, что уже удалось подготовить автобусы для эвакуации 200 человек с близлежащих баз отдыха - «Моряк» и «Романтик». Кроме того, предварительно, с баз отдыха вывезли 130 детей.

Сейчас ликвидацией пожаров занимаются 138 сотрудников экстренных служб города. Кроме того, задействовано 27 единиц специальной техники.

Ранее Кравченко сообщал, что площадь пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском составляет 20 гектаров, сейчас это число выросло до 22 гектаров.