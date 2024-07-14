В Иране задержали организатора теракта, где погибли около 100 человек

Министерство разведки Ирана задержало одного из организаторов террористического акта, в результате которого погибли около 100 человек. Об этом сообщает Tasnim.

Подозреваемого Абдуллу Кветта задержали и доставили в Иран. Он рассказал информацию о других потенциальных участниках и местах, где они могут скрываться. Благодаря задержанию Кветты удалось предотвратить другие возможные атаки, добавили в Министерстве разведки страны. По информации ведомства, задержанный является одним из главных организаторов и руководителей атаки.

Теракт был совершен 3 января в иранском городе Керман на юге страны. В результате подрыва двух бомб в ходе траурных шествий в память о гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани погибли более 100 человек, пострадали 141. Лидер страны Али Хаменеи пообещал жестко ответить на взрывы и наказать всех организаторов и исполнителей теракта. Ранее были задержаны 11 человек, один из террористов-смертников был гражданином Таджикистана.