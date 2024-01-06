В Иране заявили, что к теракту в Кермане причастны террористы-смертники

Террористы-смертники причастны к взрывам рядом с кладбищем в иранском городе Керман, заявил замминистра МВД Ирана по вопросам безопасности и сил правопорядка Сейед Маджид Мирахмади. По его словам, на месте трагедии, где погибли более 100 человек, нашли останки двух террористов, взорвавших себя.
«...два террориста взорвали себя, а останки их тел были найдены на месте взрывов», - передает агентство IRNA слова Мирахмади.
Представитель МВД Ирана добавил, что еще несколько человек задержали в пяти городах Ирана.
Напомним, что теракт произошел в ходе траурных шествий в память о гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани. В результате двух взрывов погибло больше 100 человек, еще 200 получили ранения.
Лидер страны Али Хаменеи пообещал жестко ответить на взрывы и наказать всех организаторов и исполнителей теракта.
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