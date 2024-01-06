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Иран сообщил о еще девяти задержанных по делу о взрыве в Кермане

Власти Ирана считают, что задержанные были частью террористической сети и помогали в проведении операции.
Никита Черненко 2024-01-06 20:13:01
© Фото: Fars Keystone Press Agency Globallookpress

Правительство Ирана сообщило о задержании девяти человек в шести регионах страны, подозреваемых в причастности к взрывам на кладбище у могилы генерал-лейтенанта Касема Сулеймани в Кермане. Об этом сообщила пресс-служба Министерства информации Ирана, цитату приводит информационное агентство IRNA.

Предполагается, что задержанные лица были частью сети, помогавшей террористам в проведении взрывов. Всего на данный момент по делу о взрывах в Кермане задержаны 11 человек, двое из которых были пойманы в пятницу 5 января.

«Операция будет продолжаться до тех пор, пока не будет задержан последний человек, каким-либо образом и в какой-либо степени причастный к поддержке этих преступников», - говорится в заявлении Министерства информации.

Ранее разведка Ирана установила личность одного из террористов, устроившего теракт на кладбище в Кермане. По информации Министерства, один из террористов-смертников был гражданином Таджикистана, личность второго смертника пока не установлена.

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