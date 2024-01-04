В СБ ООН призвали привлечь к ответственности виновных в теракте в Кермане

Совет безопасности ООН (СБ ООН) выступил с осуждением теракта у кладбища в иранском городе Керман и призвал мировое сообщество к поиску виноватых в трагедии. Соответствующее заявление было опубликовано Совбезом для прессы.

Члены СБ ООН подтвердили, что осуждают терроризм во всех его проявлениях и формах и назвали его угрозой для мировой безопасности. В заявлении подчеркивается, что подобные преступления против человечества не имеют оправдания и должны быть наказаны.

«Члены Совета безопасности подчеркнули необходимость привлечения к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этого террористического акта. Они призвали все государства, в соответствии со своими обязательствами по международному праву и соответствующими резолюциями СБ ООН, активно сотрудничать с правительством Исламской Республики Иран, а также со всеми другими соответствующими властями в этом отношении», - говорится в заявлении.

В результате подрыва двух бомб в городе Керман на юго-востоке Ирана погибли по меньшей мере 103 человека, еще 141 числятся пострадавшими. Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи пообещал жесткий ответ страны на теракт и обещал справедливое наказание исполнителям и организаторам теракта возле могилы генерала КСИР Касема Сулеймани.

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер опроверг слухи о причастности Штатов к взрыву в Кермае. По его словам, США «никоим образом не вовлечены в это», а обратные заявления Миллер назвал «смехотворными».