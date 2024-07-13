NASA опубликовало фото «галактического пингвина с яйцом»

Американское космическое агентство NASA опубликовало снимок двух галактик NGС 2936 и NGC 2937, которые выглядят как пингвин с яйцом. Его сделал космический телескоп «Джеймс Уэбб», сообщил официальный аккаунт телескопа в соцсети X.

В подписи к фото отмечается, что пингвины - «отличные родители даже в космосе». Эти две галактики двигались навстречу друг другу десятки миллионов лет и в конце концов объединятся в одну. Сейчас расстояние между NGС 2936 и NGC 2937 примерно в 25 раз меньше, чем между Млечным Путем и ближайшей к нам галактикой.

«Они находятся в космических объятиях, связанные голубоватой дымкой звезд и газов», - говорится в сообщении.

Снимок опубликован ко второй годовщине первых фото, которые сделал «Джеймс Уэбб». Пока это крупнейший и наиболее мощный космический телескоп изо всех сделанных и запущенных людьми. Он снял облака на спутнике Сатурна Титане и уникальные кадры рождения звезды.