Телескоп James Webb впервые запечатлел облака на спутнике Сатурна

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Орбитальная инфракрасная обсерватория - космический телескоп James Webb, названный в честь одного из руководителей NASA, впервые запечатлел облака на крупнейшем спутнике Сатурна. Речь идет о скоплениях метана в атмосфере небесного тела под названием Титан, который также известен тем, что на нем зафиксировано стабильное существование жидкости.

Снимки метановых облаков сделаны камерой ближнего инфракрасного спектра NIRCam. На них отчетливо видно детали нижних слоев атмосферы, которые ярко просвечивают через непрозрачную дымку.

«Мы ждали годами, чтобы использовать инфракрасное зрение Webb для изучения атмосферы Титана», - говорится на сайте NASA.

Ранее James Webb передал уникальные кадры рождения звезды, спрятанной за темным облаком из газа и пыли. Визуально оно напоминает изгибы перемычки «песочных часов». Именно так, считают в NASA, Солнечная система и Солнце выглядели на самых ранних порах своего существования.