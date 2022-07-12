Опубликовано первое полноценное фото с телескопа James Webb

Снимок стал самым глубоким и четким инфракрасным изображением Вселенной на сегодняшний день.

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Накануне NASA опубликовало первую полноценную фотографию с телескопа James Webb, запущенного в декабре 2021 года. Снимок стал самым глубоким и четким инфракрасным изображением Вселенной на сегодняшний день.

На нем показано скопление галактик SMACS 0723 на расстоянии 4,6 миллиарда световых лет. Предполагается, что публикация серии снимков с телескопа состоится сегодня, 12 июля.

«Тысячи галактик, включая самые слабые объекты, когда-либо наблюдавшиеся в инфракрасном диапазоне, впервые появились в поле зрения Уэбба», — пояснили эксперты.