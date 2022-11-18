NASA показало снимок процесса зарождения протозвезды

Возраст нового образования составляет около ста тысяч лет.

© Фото: nasa.gov

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» передал уникальные кадры рождения звезды. На кадре, который опубликовало NASA, звезда спрятана за темным облаком из газа и пыли, которое напоминает перемычку «песочных часов».

Возраст нового образования составляет около ста тысяч лет. Новорожденную звезду назвали L1527. Она находится в Молекулярном облаке Тельца. В нем содержатся сотни недавно образовавшихся небесных тел.

«По мере того как протозвезда продолжает набирать массу, ее ядро постепенно сжимается и приближается к стабильному ядерному синтезу. Сцена, показанная на этом снимке, свидетельствует о том, что L1527 именно это и делает. Окружающее молекулярное облако состоит из плотной пыли и газа, которые притягиваются к центру, где находится протозвезда. В результате образуется плотный диск вещества, который поставляет материал протозвезде», — рассказали в NASA.

В аэрокосмическом агентстве пояснили, что снимок позволяет увидеть, как Солнце и Солнечная система выглядели в младенчестве.

Напомним, в августе в NASA обнародовали запись звучания черной дыры. Специалистам удалось записать вибрации черной дыры, которая расположена в Скоплении Персея.