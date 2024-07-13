Путин подписал закон о возвращении части НДФЛ родителям с детьми

Президент Владимир Путин подписал базовый закон о семейном налоговом вычете для семей с двумя и более детьми. Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно закону, выплата в размере 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц полагается родителям и опекунам.

При этом размер среднедушевого дохода такой семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, которая установлена в регионе по месту жительства.

В стране действуют несколько налоговых вычетов: имущественный, социальный, связанный с образованием, здравоохранением и так называемые общие налоговые вычеты для семей.

Как отмечал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, данная выплата коснется около четырех миллионов семей, в которых воспитываются более 10 миллионов детей.

Также глава государства сегодня подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1%. Согласно документу, размер денежного довольствия, учитывающийся при начислении пенсии, с 1 октября этого года будет составлять 89,83% от размера указанного довольствия. Таким образом, средний размер военной пенсии составит 41 тыс. 600 рублей.