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Путин подписал закон о возвращении части НДФЛ родителям с детьми

Граждане, которым положен такой вычет, смогут подать заявление о его назначении с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, в котором был уплачен НДФЛ.
Ян Брацкий 2024-07-13 16:53:49
© Фото: Sergey Elagin Business Online Global Look Press

Президент Владимир Путин подписал базовый закон о семейном налоговом вычете для семей с двумя и более детьми. Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно закону, выплата в размере 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц полагается родителям и опекунам.

При этом размер среднедушевого дохода такой семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, которая установлена в регионе по месту жительства.

В стране действуют несколько налоговых вычетов: имущественный, социальный, связанный с образованием, здравоохранением и так называемые общие налоговые вычеты для семей.

Как отмечал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, данная выплата коснется около четырех миллионов семей, в которых воспитываются более 10 миллионов детей.

Также глава государства сегодня подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1%. Согласно документу, размер денежного довольствия, учитывающийся при начислении пенсии, с 1 октября этого года будет составлять 89,83% от размера указанного довольствия. Таким образом, средний размер военной пенсии составит 41 тыс. 600 рублей.

#Путин #дети #семья #закон #ндфл
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