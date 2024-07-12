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Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Закон предусматривает пятиступенчатую шкалу налогообложения со ставками от 13% до 22% в зависимости от размера дохода граждан.
Ян Брацкий 2024-07-12 17:26:32
© Фото: Евгений Паулин, РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал закон, который с 2025 года вводит в России прогрессивную шкалу НДФЛ.

Закон предусматривает пятиступенчатую шкалу налогообложения. Базовая ставка в 13% сохранится у тех граждан, чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год. До 15% на доход свыше 2,4 млн, 18% - на доход свыше 5 млн, 20% - на доход свыше 20 млн, а доходы сверх 50 млн рублей будут облагаться по самой высокой ставке 22%.

Повышение НДФЛ не коснется жалованья и иных выплат военнослужащих-участников специальной операции, а также северных надбавок. Действующие ставки налога на доход для самозанятых тоже останутся прежними.

В минувшую среду Совет Федерации одобрил закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ, поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ в целях совершенствования налоговой системы.

#Экономика #Путин #закон #налог #ндфл #прогрессивная шкала
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