Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Президент Владимир Путин подписал закон, который с 2025 года вводит в России прогрессивную шкалу НДФЛ.

Закон предусматривает пятиступенчатую шкалу налогообложения. Базовая ставка в 13% сохранится у тех граждан, чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год. До 15% на доход свыше 2,4 млн, 18% - на доход свыше 5 млн, 20% - на доход свыше 20 млн, а доходы сверх 50 млн рублей будут облагаться по самой высокой ставке 22%.

Повышение НДФЛ не коснется жалованья и иных выплат военнослужащих-участников специальной операции, а также северных надбавок. Действующие ставки налога на доход для самозанятых тоже останутся прежними.

В минувшую среду Совет Федерации одобрил закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ, поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ в целях совершенствования налоговой системы.