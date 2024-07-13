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Путин повысил военные пенсии на 5,1%

Средний размер военной пенсии с учетом пересчета коэффициента составит 41 тыс. 600 рублей.
Ян Брацкий 2024-07-13 15:24:43
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

Президент Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1% вместо предполагавшихся ранее 4,5%. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, размер денежного довольствия, учитывающийся при начислении пенсии, с 1 октября этого года будет составлять 89,83% от размера указанного довольствия.

Как уточнил ранее Министр финансов РФ Антон Силуанов, средний размер военной пенсии с учетом пересчета коэффициента составит 41 тыс. 600 рублей.

Накануне Владимир Путин подписал закон, который с 2025 года вводит в стране прогрессивную шкалу НДФЛ. Новый закон предусматривает пятиступенчатую шкалу налогообложения со ставкой от 13% до 22% в зависимости от доходов граждан.

#армия #Путин #силуанов #перерасчет #военная пенсия
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