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ГД приняла закон о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с детьми

Возврат смогут получить те семьи, у которых среднедушевой годовой доход окажется ниже, чем полтора прожиточных минимума на человека.
Сергей Лебедев 2024-07-10 11:30:52
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Государственная дума Российской Федерации в окончательном, третьем чтении приняла закон о семейной налоговой выплате. Согласно документу, родители, у которых двое и более детей, смогут получить возврат средств 7% из уплаченного ими подоходного налога.  

Выплата будет положена тем семьям, у которых среднедушевой годовой доход окажется ниже, чем полтора прожиточных минимума на человека. Ожидается, что налоговый вычет коснется около четырех миллионов семей, воспитывающих более 10 миллионов детей.

Подобная мера стала частью программы по усовершенствованию системы налогообложения в России. Сегодня в Госдуме уже приняли закон о прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Теперь ставка налога 13% останется лишь у тех, кто зарабатывает до 2,4 миллиона рублей. Максимальная ставка достигнет 22%.  

Напомним, ранее президент Владимир Путин поддержал идею разрешить использование остатков материнского капитала в размере 10 тысяч рублей. По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, деньги смогут получить более 730 тысяч семей.

Это семьи, которые направили маткапитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребенка. Сейчас эти остатки можно направить только на накопительную пенсию матери.

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