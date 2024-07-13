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WSJ: освобожденный из плена ХАМАС Андрей Козлов рассказал о пытках

Россиянина спасли из плена 8 июня вместе с тремя другими пленниками в ходе спасательной операции Израиля.
Елизавета Кондрикова 2024-07-13 16:49:19
© Фото: Ilia Yefimovich, dpa Globallookpress

Боевики палестинского движения ХАМАС избивали израильских заложников, удерживаемых с 7 октября 2023 года, и угрожали им смертью, рассказал освобожденный из плена россиянин Андрей Козлов. Об этом сообщает Wall Street Journal.

«Все это время похитители избивали его и угрожали убить, сказал он... Веревки поменяли на цепи на запястьях и лодыжках. В таком виде они оставались в течение двух месяцев», - цитирует РИА Новости текст публикации.  

Некоторых заложников удерживали в квартире палестинского журналиста, укладывали летом в жару на грязные матрасы и укрывали одеялами, им было запрещено подходить к окнам, так как могли увидеть соседи. 

После освобождения Козлов смог опознать одного из боевиков, им оказался местный журналист Абдулла аль-Джамаль, который раньше уже был связан с ХАМАС. Аль-Джамаля убили при освобождении россиянина и других с ним удерживаемых.

Пленникам угрожали смертью, если Израиль начнет освободительную операцию, рассказал Козлов. Россиянин, вторя израильским гражданам, призвал Тель-Авив как можно скорее освободить оставшихся в плену граждан.

Напомним, Андрея Козлова спасли из плена 8 июня, с ним освободили еще троих человек. Россиянина похитили 7 октября с музыкального фестиваля Nova, который проходил недалеко от сектора Газа.

На прошлой неделе сообщалось о том, что ХАМАС и Израиль близки к заключению соглашения о перемирии в Газе. Среди деталей, которые находятся в стадии обсуждения, последовательность освобождения заложников и палестинских заключенных, которых содержат в израильских тюрьмах. 

#в стране и мире #сектор Газа #ЦАХАЛ #ХАМАС #заложники #освобождение заложников
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