В Израиле тысячи людей вышли на улицы с требованием досрочных выборов

Во многих городах Израиля проходят многотысячные акции протеста, жители требуют скорейшего освобождения заложников, удерживаемых в Газе с 7 октября, и проведения досрочных выборов в стране. Об этом сообщает Times of Israel.

«Организаторы пытаются оказать давление на правительство, чтобы оно заключило сделку с ХАМАС о возвращении заложников», - говорится в публикации.

По сообщению издания, десятки тысяч человек традиционно собрались в столице страны Тель-Авиве, жители держат в руках государственные флаги и плакаты с призывом освободить заложников. Подобные акции протеста проходят в городе каждую неделю. Жители пришли к правительственным зданиям, а также собрались на так называемой «площади заложников».

На площади также показали видеообращение Ноа Аргамани, девушки, которую 8 июня спасли из палестинского плена. Она призвала помнить о тех заложниках, которые остались в Газе и ждут «счастливого конца».

Явка протестующих в том числе необычайно высока на севере страны, где участники акции перекрыли развязку шоссе, добавили в издании.

Напомним, ранее стало известно, что палестинское движение ХАМАС отклонило предложение об освобождении заложников на условиях президента США Джо Байдена. Предложение Байдена подразумевало вывод израильских войск с территории сектора Газа, освобождение заложников и удерживаемых в израильских тюрьмах палестинцев.