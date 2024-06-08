Израильские военные освободили четырех заложников, включая россиянина

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что совместно с общей службой безопасности Израиля (ШАБАК) и полицией освободили четверых заложников. Совместное заявление опубликовала пресс-служба ЦАХАЛ,

В частности, в субботу, 8 июня удалось вызволить трех молодых людей, среди которых 27-летний россиянин, и 40-летний мужчина. Всех их похитили члены радикального палестинского движения ХАМАС в октябре прошлого года.

«В ходе комплексной операции ЦАХАЛа, ШАБАКа и полиции Израиля (YMM) сегодня утром (суббота) были освобождены четверо израильских заложников: Ноа Аргамани (25 лет), Альмог Меир (21), Андрей Козлов (27 лет) и Шломи Зив (40 лет), похищенные ХАМАСом в сектор Газа из партии "Ханува" 7 октября», - заявили в представительстве израильской армии.

Уточняется, что их вызволили из двух разных мест во время операции в центре Нусейрата - палестинского лагеря беженцев в секторе Газа. Состояние здоровья бывших пленных оценивается как нормальное. Их отправили в медицинский центр Тель ха-Шомер Шиба для проведения обследования.

При этом за последние дни лагерь Нусейрат подвергается активным ударам со стороны израильской армии. Так, свыше 30 палестинцев погибли после удара с воздуха по зданию школы в лагере. Многие получили ранения, местные власти ожидали увеличения числа погибших и раненых после разбора завалов здания. Потом произошел еще один удар, который привел к гибели по меньшей мере шести человек.